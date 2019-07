Raluca Turcan a reactionat dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca trebuie lasat la latitudinea legiuitorului sa stabileasca pe cine amnistiaza.



"Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea infractorilor. Asemenea celei precedente, prin care, la cererea lui Florin Iordache, marii infractori au avut castig de cauza.

PNL nu renunta sa transpuna votul la referendum in LEGE. 6,5 milioane de voturi NU pot fi ignorate. Asteptam motivarea CCR si redepunem la Parlament proiectul fara aspectele criticate de CCR.

Si, nu in ultimul rand, cred ca trebuie sa avem o dezbatere serioasa in societate pe reorganizarea functionarii CCR: depolitizarea CCR, modificarea componentei acesteia, a procedurii de numire a judecatorilor si a felului in care se iau deciziile. CCR trebuie sa fie o institutie apta sa-si indeplineasca rolul sau constitutional in favoarea tuturor romanilor", a scris Raluca Turcan pe Facebook.