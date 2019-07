Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca "entru gravele tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal, anihilate azi de Curtea Constitutionala, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa demisioneze neconditionat si imediat din functie".



"In urma cu putine ore, Curtea Constitutionala a invalidat propunerea presedintelui Klaus Iohannis privind interzicerea amnistiei si a gratierii pentru persoane acuzate de coruptie. E important de precizat ca a existat unanimitate cu un scor de 8-0! Asta spune totul despre cat de constitutionala a fost intiativa dlui Klaus Werner Iohannis!

Decizia CCR este de o maxima gravitate si nu poate ramane fara urmari pe masura.

Ea denota ca presedintele Klaus Iohannis a atras poporul intr-o aventura nesabuita, momindu-l sa faca un joc impotriva democratiei insasi. Pentru ca amnistia si gratierea – insemnand clementa fata de oameni aflati in situatii speciale - sunt masuri care s-au nascut odata cu istoria, acum mii de ani si nimeni nu si-a permis vreodata, nici chiar comunistii, sa le stirbeasca.

Klaus Iohannis nu are nicio scuza: a fost prevenit. Dupa ce si-a anuntat intentiile s-au scris nenumarate articole si analize, s-au tras semnale de alarma de catre specialisti, a fost tras de maneca pana si de sustinatori ai lui.

Am facut-o si noi in repetate randuri, dar fara sa-l induplecam. Parlamentul Romaniei a respectat votul de la 26 mai si a propus proiecte de legi care sa puna in practica dorintele dlui Iohannis, chiar daca a avertizat ca initiativele sunt in afara legii fundamentale.

Nimic nu l-a impresionat, nimic nu l-a abatut din drumul spre satisfacerea egoista, meschina, a intereselor politico-electorale proprii.

Klaus Iohannis a reusit sa puna vointa poporului roman in cea mai delicata, mai grava pozitie cu putinta, aceea de a se exprima impotriva unor reguli aproape sacre ale statului de drept, intalnite in toate tarile civilizate ale lumii.

Klaus Iohannis nici macar nu a lasat poporul sa aleaga cum crede de cuviinta, ci a cerut raspicat si neincetat poporului sa aleaga asa cum vrea presedintele: cine nu e cu mine, e impotriva mea!

Klaus Iohannis a tarat in aventura lui si Parlamentul Romaniei, nevoit sa se implice in transpunerea in viata a ideilor Marelui Carmaci.

Pentru gravele tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal, anihilate azi de Curtea Constitutionala, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa demisioneze neconditionat si imediat din functie.

Imediat insemnand imediat!", a scris Tariceanu pe Facebook.