Prim-ministrul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Sanatatii demiterea directorului general al CNAS si al purtatorului de cuvant al CNAS.



"Se fac eforturi pentru remedierea acestei defectiuni, dar pentru ca ati adus in discutie, am vazut declaratia purtatorului de cuvant de la Casa Asigurarilor de Sanatate, ceea ce arata ca arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. De aceea, solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant al Casei Asigurarilor de Sanatate si a directorului Casei Asigurarilor de Sanatate.

Nu vom accepta niciodata ca un functionar public, un om care detine o functie publica, sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni", a declarat Dancila, citata de stirileprotv.ro.

Reactia survine dupa ce purtatorul de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici, a spus ca "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem", sistemul cardurilor de sanatate fiind blocat de mai bine de doua saptamani.