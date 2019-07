Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, la "Marius Tuca Show", ca au existat oameni importanti care s-au interesat daca "afectiunea de care sufera este reala si daca problemele de sanatate o pot scoate din joc".



"Sunt un om operat de doua saptamani si jumatate. Maine, implinesc 3 saptamani, ma simt bine, de luni sunt la serviciu. A fost o ultima interventie, organismul si-a revenit, consider ca am vazut moartea cu ochii si consider ca vad lucrurile cu alti ochi acum. Au fost momente cumplite pentru famila mea. Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu m-a lasat sa intru in panica. Sunt un om credincios din copilarie. Credeam ca nu ma mai mira nimic, dar am fost neplacut suprinsa sa aflu ca au fost persoane importante care au mers si in zona medicala sa se intereseze de realitatea afectiunii mele, sa vada cat de grav este si daca pot fi scoasa din joc din acest motiv.

Nu consider ca am dusmani. Sunt oameni din politica importanti care s-au interesat daca este foarte grav, daca pot sa rasufle usurati ca nu voi mai fi in politica", a declarat Gabriela Firea, la "Marius Tuca Show", citata de Mediafax.