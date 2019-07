Deputatul PSD Valeriu Steriu considera ca Viorica Dancila este cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale, deoarece "a crescut foarte mult de cand a preluat partidul".



"In acest moment, Viorica Dancila. Eu personal o sustin pentru a candida la Presedintia Romaniei (...). A crescut foarte mult de cand a preluat partidul, in ultimele saptamani. Maturitatea pe care a atins-o cred ca o recomanda si cred ca daca i-ar fi pus intrebarea cu doua saptamani inainte de a deveni primul-ministru al Romaniei, ar fi raspuns la fel. Este un aspect care tine de modestie si de elemente personale de bun simt", a spus Valeriu Steriu, intr-o interventie la RFI.

Valeriu Steriu nu crede ca vor fi probleme in coalitia PSD-ALDE, in contextul alegerilor prezidentiale din toamna.

"Ma indoiesc, ma indoiesc. Aceasta coalitie a mers foarte bine. Chiar si zilele trecute ati vazut momentul acesta al inlocuirii unui ministru s-a petrecut foarte corect si foarte limpede. Ma indoiesc ca la toamna vom avea o alta coalitie, desi am vazut foarte multi adversari politici care imping in aceasta directie. Sunt convins ca domnul Tariceanu are maturitatea necesara. Daca va dori sa continue cursa aceasta prezidentiala, nu avem decat sa-l aplaudam si sa-i uram succes, dar in ceea ce inseamna candidatul PSD, de 25 de ani acesta intotdeauna a fost un membru al partidului", a mai spus deputatul PSD.