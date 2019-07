Senatoarea USR Florina Presada a depus o initiativa legislativa de modificare a Codului Penal, astfel incat fapta de distribuire a unor imagini intime ale unei persoane, fara consimtamantul acesteia, sa fie considerata infractiune. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.



Florina Presada arata in proiectul sau ca legislatia penala relativ recenta din numeroase state incrimineaza fapta unei persoane care prin distribuirea, fara consimtamant, de imagini intime ii provoaca acesteia o suferinta psihica sau o stirbire a imaginii sale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Imaginile intime sunt considerate imagini cu caracter de nuditate ale unei persoane identificate sau identificabile sau in care persoana este implicata intr-un act sexual.

Senatoarea USR mentioneaza ca recent, in Romania a ajuns la cunostinta publicului un astfel de caz documentat, care a provocat numeroase dezbateri in spatiul public, dar a si scos la iveala limitele legale de care se lovesc organele judiciare in instrumentarea acestor cazuri. Aceste fapte nu pot fi incadrate, potrivit actualelor reglementari din Codul Penal, ca fapte penale. Prin urmare, Politia si sistemul judiciar din Romania nu dispun de instrumente adecvate pentru investigarea si judecarea unor astfel de fapte.

"Mai mult decat atat, dialogul cu organizatiile neguvernamentale implicate in promovarea si apararea drepturilor femeilor din Romania a relevat ca intens mediatizatul caz nu este unul izolat. Aceasta practica este prezenta in societatea romaneasca mai des decat o arata informatiile publice de care dispunem. Femeile din Romania sunt expuse, in numeroase cazuri, unor astfel de fapte, savarsite de obicei de catre fosti parteneri care pe retelele de socializare distribuie astfel de fotografii catre public, colegi de munca, prieteni sau membri ai familiei", transmite senatoarea USR Florina Presada, membru in Comisia pentru munca, familie si protectie sociala, prin intermediul unui comunicat.

"Aceasta masura legislativa este necesara si urgenta pentru ca Romania sa dispuna de un cadru legislativ adecvat prin care sa protejeze drepturile si demnitatea cetatenilor sai. Voi propune modificarea Codului Penal astfel incat aceasta fapta sa constituie o varianta a faptei de violare a vietii private, deja prevazuta in Codul Penal", a mai spus Florina Presada.

Propunerea concretă de modificare a Codului penal poate fi gasita aici.