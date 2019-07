Secretarul generalal PSD Mihai Fifor numeste USR "Partidul Lozinca", criticand afirmatiile liderului USR Dan Barna referitoare la declansarea alegerilor anticipate daca va ajunge presedintele Romaniei.



"Liderul Partidului Lozinca - USR, domnul Dan Barna, ne-a informat cu senitatate, aseara, in cadrul unei emisiuni de televiziune ca, in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, primul demers al domniei sale va fi acela de declansare a alegerilor anticipate.

Desigur, dupa ce, in prealabil, va convinge toti parlamentarii sa demisioneze din Parlament, in urma unui “acord politic”.

In caz contrar, ne-a informat ca va mai astepta un an. Cu alte cuvinte, romani, mai votati-ne o data, ca noi oricum nu vrem si nu stim sa guvernam, ci doar mimam in campanie.

O atitudine atat de lejera in continut si atat de jignitoare la adresa electoratului este de netolerat si ma convinge definitiv ca USR nu reprezinta o alternativa, ci o aventura iresponsabila in care nu avem voie sa aruncam Romania.

PSD are datoria de a ramane responsabil si de a nu lasa tara pe mana unor aventurieri superficiali a caror viziune este desprinsa, dupa cum a afirmat liderul acestora, din celebrul serial "Game of Thrones".

Un serial care, dati-mi voie sa va reamintesc, s-a cam incheiat in ... flacari!

Multumim pentru avertisment, domnule Barna! Nu va vom permite sa dati foc tarii.

Guvernare inseamna maturitate si responsabilitate, nu o joaca pe seama Romaniei.