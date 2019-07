Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat intr-un interviu pentru Hotnews.ro, ca scopul este sa-i convinga si pe cei din USR, "care vorbesc foarte mult de presedintie, ca noi trebuie sa guvernam Romania".



"Vom avea un candidat comun al Aliantei, evident, vom avea cate un candidat propus de partea PLUS si de partea USR si apoi vom decide la nivelul aliantei care dintre cei doi va candida pentru Presedintie si care pentru prim-ministru. Va fi tandem. Din punctul nostru de vedere, la PLUS, dincolo de candidatul la Presedintie, e foarte important sa avem o pozitionare clara de pe acum privind modul in care ne pregatim sa guvernam Romania.

Eu am spus de cand am infiintat noi partidul, obiectivul nostru este sa ajungem la guvernare in 2020, sa putem fi parte a unei majoritati politice. Si noi si pentru asta ne pregatim la PLUS si vrem sa-i convingem si pe colegii din USR, care vorbesc foarte mult de presedintie, ca noi trebuie sa guvernam Romania. Chiar degeaba am castiga presedintia, daca nu avem guvernarea, trebuie sa fim realisti. Romanii asteapta de la noi sa schimbam lucrurile in Romania. Un presedinte singur nu poate sa schimbe lucrurile in Romania. O majoritate parlamentara si un guvern pot sa faca lucrul acesta", a declarat liderul PLUS, citat de Digi24.