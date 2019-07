Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca numirea lui Mircea Geoana in functia de secretar general adjunct al NATO "demonstreaza rolul pe care tara noastra il are in configuratia aliantei, de aliat-cheie, mai ales in Europa".



"Anuntul secretarului general al NATO cu privire la numirea lui Mircea Geoana reprezinta o reusita pentru Romania. Desemnarea unui roman in functia de secretar general adjunct al NATO demonstreaza rolul pe care tara noastra il are in configuratia aliantei, de aliat-cheie, mai ales in Europa. Am incredere ca Mircea Geoana va contribui, din aceasta functie, la consolidarea rolului Romaniei in NATO. Dincolo de diferentele noastre de viziune asupra politicii pe care le-am avut de-a lungul timpului, ma bucur pentru Mircea Geoana si ii urez succes! L-am incurajat pe Mircea Geoana inca de acum cateva luni de cand mi-a spus despre proiectul lui si cred ca e omul potrivit la locul potrivit!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

