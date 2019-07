Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru preluarea conducerii Comisiei Europene.



"O felicit pe doamna Ursula von der Leyen pentru victoria de ieri si ii urez mult succes in dificilul mandat care o asteapta, la carma C.E. O reusita cu atat mai mare cu cat apartine unei femei, prima care accede intr-un post de asemenea anvergura, si asta e bine, pentru ca avem nevoie de femei in marea politica.

Dincolo de felicitari, nutresc speranta ca dna. von der Leyen va aduce cu sine si acea necesara schimbare de optica la nivelul comisiei, in primul rand pentru eliminarea clivajului intre Vest si Est la care s-a ajuns in mandatul Juncker. Sper ca dna. von der Leyen sa se tina de promisiunea aducerii tuturor tarilor la acelasi numitor in privinta monitorizarii pe Justitie, sa puna semnul egal intre subventiile agricultorilor din Vest si ale celor din Est, sa ia in serios problemele climatice si mai sper sa deschida grabnic portile Schengen pentru tara noastra, care a facut atatea eforturi si a investit atat de mult in numele dreptului la libera circulatie pentru cetatenii sai.

Dar, mai presus de toate, sper ca dna. von der Leyen sa fi fost perfect constienta de adevaratul inteles al sintagmei ”stat de drept”, atunci cand a spus, ieri, ca ”Nu poate exista niciun compromis in ceea ce priveste respectarea statului de drept. Sustin un mecanism suplimentar privind statul de drept” (...).

Fara o justitie cu adevarat independenta si obiectiva, fara stoparea imixitiunilor politice ori ale serviciilor de informatii in actul de dreptate, fara sanctionarea grava a marilor derapaje care s-au produs si se produc, nu va exista democratie autentica in UE, ci doar un simulacru. Nu va exista echitate si egalitate, ci elitism occidental versus cetateni de rangul doi-trei din Est. Nu va exista camaraderie, intelegere si colaborare, ci doar supunere in fata fortei, disimulate ori ba", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.