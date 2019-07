Liderul USR, Dan Barna, a decarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca "provocarea viitorului presedinte, fie ca va fi dinspre USR-PLUS, fie ca va fi dinspre PNL, provocarea va fi aceea de a contribui in masura competentelor pe care le are la generarea unei majoritati in Parlament care sa duca la caderea acestui Guvern".



"In momentul de fata suntem in etapa alegerilor prezidentiale. Exista in Parlament instrumentul motiunii de cenzura.(...) Evident, provocarea viitorului presedinte, fie ca va fi dinspre USR-PLUS, fie ca va fi dinspre PNL, provocarea va fi aceea de a contribui in masura competentelor pe care le are la generarea unei majoritati in Parlament care sa duca la caderea acestui Guvern, pentru ca unu: nu exista solutie decat cea legala si pasnica de a scapa de acest guvern. Asta am spus: in masura in care reusim sa generam alegeri anticipate, lucrurile vor fi foarte clare si ar un beneficiu pentru Romania sa evitam... (...) Sustinerea parlamentara este, de fapt, elementul care-ti face un guvern functional sau nu.

Ma incanta ideea ca dreapta ar putea sa aiba doi candidati in turul doi si ca romanii vor putea alege", a afirmat Dan Barna, miercuri seara, la Realitatea Tv, citat de Stiripesurse.ro.

Liderul USR a afirmat totodata ca, cel mai probabil pana la finalul acestei luni, va fi anuntat candidatul din partea USR-PLUS pentru scrutinul prezidential.

"Discutiile sunt destul de avansate. Foarte probabil pana la sfarsitul acestei luni vom avea o decizie in cadrul aliantei pentru a vedea cum arata acest tandem asupra caruia exista deja un acord. Decizia de cine candideaza la prezidentiale nu e una individuala. Este legata de forma in care vom colabora la locale si la parlamentare. In momentul de fata lucram pe forma finala a acordului intre cele doua partide.

Oamenii au incredere in noi, dar se asteapta ca atunci cand vom veni la guvernare, si asta se va intampla cu siguranta in 2020 (...), sa venim cu cele doua calitati pe care le promovam: onestitate si competenta. Fara coruptie si fara penali", a mai spus Barna.

Liderul USR a spus ca s-a discutat despre fuziunea dintre USR si PLUS si ca va mai discuta pe acest subiect, dar ca "pe termen scurt", respectiv pentru alegerile prezidentiale si cele locale, cele doua formatiuni politice vor "merge” sub forma unei aliante politice.

"Daca ne-am teme de PSD am fi in momentul de fata, in mijlocul verii, in vacanta. Cum sa te temi de PSD in conditiile in care PSD e perceput de fiecare roman ca principalul responsabil de situatia actuala din Romania?", a spus Barna.