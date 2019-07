Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, acuza ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici ii pacaleste pentru a nu stiu cata oara pe primari, refuzand sa le dea banii necesari pentru scoli, spitale, strazi sau utilitati publice.



"Scolile, spitalele orasenesti, strazile, parcurile si utilitatile sunt in administratia si responsabilitatea primariilor. Pentru ele primariile au nevoie de bani.

Eugen Teodorovici ii pacaleste pentru a nu stiu cata oara pe primari, luandu-le banii necesari pentru intretinerea si modernizarea acestor servicii extrem de importante pentru oameni.

Somez Guvernul sa-si respecte angajamentele si sa asigure banii necesari la rectificarea bugetara pentru a nu pune primarii in situatia in care sa inchida scoli pentru ca nu sunt bani, sa se scuze in fata cetatenilor ca vor ramane cu aceleasi spitale invechite, cu strazi pline de gropi si fara apa curenta si canalizare in mediul rural.

Adevarata dezvoltare a Romaniei vine de la nivel local. PSD nu a scos tara din noroaie, ci, cata vreme s-a aflat la guvernare, a impins-o inapoi in subdezvoltare, in anii 90", a scris Raluca Turcan pe Facebook.