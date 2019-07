Europarlamentarul Rares Bogdan a solicitat noii Comisii Europene si noului presedinte, Ursula von der Leyen, sa analizeze cu atentie situatia Romaniei si sa se asigure ca tara noastra va fi primita in Schengen.



"Noi romanii am dovedit, pe 26 mai, ca suntem hotarati sa aparam valorile statului de drept. Dar asteptam o dovada ca nu am fost mintiti. Am facut investitii costisitoare, am securizat frontiera de est, suntem santinela civilizatiei, ni s-a promis aderarea la Spatiul Schengen, dar am fost amagiti. Romania indeplineste din 2011 conditiile de aderare si cere ferm ceea ce i se cuvine. Eurosistemul nu-si permite cresterea sentimentelor eurosceptice in Romania. Tineti cont de asta! Populistii romani, care mimeaza valorile statului de drept, se folosesc de respingerea aderarii la Schengen pentru a ataca Uniunea Europeana. Una spun aici, alta spun la Bucuresti. Din fericire, interventiile presedintelui Romaniei si protestele societatii civile au blocat atacul impotriva justitiei.

Domnul Klaus Iohannis va obtine al doilea mandat si va continua sa fie garantia ca Romania nu va derapa. Cer presedintiei finlandeze, dar si doamnei Ursula von der Leyen, sa se implice in rezolvarea acestei probleme. Nu perpetuati nedreptatea facuta poporului roman! Romanii au avut a 3-a prezenta la vot la euroalegeri! Romania merita sa fie in Schengen, este in interesul securitatii tuturor!", a spus Rares Bogdan, potrivit Stiripesurse.ro.