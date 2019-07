Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan i-a solicitat oficial, prim-ministrului Finlandei, Antti Rinne, ca alegerea Laurei-Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european sa fie confirmata de Consiliul Uniunii Europene cat mai rapid in timpul Presedintiei finlandeze a institutiei.



"Noi, Parlamentul European, am audiat 3 candidati, am avut doua randuri de voturi, in Comisia pentru control bugetar si in Comisia pentru libertati civile si am decis ca procurorul din partea Romaniei, doamna Laura-Codruta Kövesi, este cel mai bine pregatit procuror pentru aceasta pozitie. Acest lucru a fost confirmat si de comitetul de 12 experti independenti si, de aceea, va cer, domnule prim-ministru, ca Consiliul UE sa confirme numirea primului procuror-sef european in persoana doamnei Laura-Codruta Kövesi. Este urgent si important pentru ca cetatenii europeni se asteapta sa combatem decisiv frauda cu fonduri europene in Europa", a declarat miercuri deputatul european Siegfried Muresan la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu prim-ministrul Finlandei, Antti Rinne, dupa Prezentarea programului de activitati al Presedintiei finlandeze a Consiliului UE.

Presedintia finlandeza a inceput la 1 iulie 2019 si urmeaza Presedintiei romane

Totodata, eurodeputatul Siegfried Muresan a solicitat Presedintiei finlandeze adoptarea cat mai rapida a Bugetului multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027 si a respins propunerea Presedintiei finlandeze de a taia fondurile europene pentru Politica de Coeziune.

"Bugetul este principalul instrument pe care noi, Uniunea Europeana, il avem la dispozitie pentru a transpune prioritatile noastre politice in realitate. De aceea, este important si este de asemenea urgent sa il adoptam deoarece fermierii europeni care primesc subventii, studentii care primesc burse Erasmus, satele, orasele si regiunile care primesc bani pentru infrastructura si alte lucruri au nevoie de un raspuns din partea noastra cu privire la cati bani primesc, in ce conditii si pentru ce proiecte. Si, de aceea, va rog sa prioritizati acest dosar, sa lucrati cu noi, cu Parlamentul. Noi avem o pozitie, suntem pregatiti sa negociem si ar trebui sa cadem de acord pe acest dosar cat mai repede.

Iar pe buget as vrea sa spun ca nu impartasim una dintre abordarile Presedintiei finlandeze. Spuneti ca finantarea Politicii pentru Coeziune trebuie redusa. Iar acest Parlament a spus urmatorul lucru: Uniunea Europeana trebuie sa faca mai mult, asa ca avem nevoie de un buget robust. Coeziunea este acum mai necesara decat oricand in Europa fiindca ajuta tarile mai sarace, dar ajuta si tarile mai bogate. Ne ajuta sa atingem potentialul Pietei noastre Unice, ajuta consumatorii si intreprinderile din toate colturile Europei. De aceea spun: nu taiati finantarea pentru Politica de Coeziune, nu veti gasi un partener in Parlamentul European pentru aceasta decizie", a mai spus eurodeputatul Siegfried Muresan.