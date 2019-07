Rares Bogdan considera ca afirmatia Vioricai Dancila din Parlamentul European referitoare la faptul ca nu functionarii si diplomatii Romaniei au realizat Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene, ci Guvernul Romaniei este "o jignire la adresa oamenilor care cu adevarat au dus greul acestei presedintii de sase luni".



"Marti, in Parlamentul European, am vazut o jignire extrem de grava pe care un premier al Romaniei si-a permis sa o faca la adresa unor functionari, la adresa oamenilor care cu adevarat au dus greul acestei presedintii de sase luni. Nu Guvernul Romaniei, caci sunt prost pregatiti si vai de capul lor, nu ei au inchis cele 90 de dosare, ci functionarii care nu se vad. Dancila azi i-a jignit pe toti, spunand ca ministrii ei au condus comisiile, delegatiile, deci lor le datoram succesul presedintiei Romaniei, nu functionarilor. E cea mai mare jignire adusa unor oameni care si-au facut treaba in mod exemplar, desi au fost sabotati de reprezentantii politici ai PSD si ALDE din Guvern", a declarat Rares Bogdan, pentru B1 TV, citat de Stiripesurse.ro.

Declaratia care l-a nemultumit pe Rares Bogdan:

"Nu functionarii si diplomatii Romaniei au facut, au realizat Presedintia. Presedintia a fost condusa de Guvernul Romaniei. La fiecare reuniune, ministrul a prezidat lucrarile, a fost o foarte buna cooperare, pentru care i-am felicitat pe expertii nostri, pe toti cei care s-au implicat, pe toti cei care au actionat cu adevarat pentru Romania, nu impotriva Romaniei", a spus Viorica Dancila, in P.E.