Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a reactionat dupa anuntul ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ce vizeaza rectificarea bugetara, PSD luand in calcul reducerea biletelor CFR gratuite pentru studenti.



"Puterea vrea sa ii arda la buzunare pe tinerii care au votat masiv anti-PSD

Ministrul de finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca, la rectificarea bugetara, PSD ia in calcul reducerea biletelor CFR gratuite pentru studenti. Banii astfel economisiti la buget sunt o picatura intr-un ocean, daca ne raportam la potopul de pomeni electorale anuntate de principalul partid de guvernamant pentru a se salva in 2020. Este clar ca masura reducerii biletelor CFR este una represiva – ca puterea vrea sa ii arda la buzunare pe tinerii care au votat masiv anti-PSD.

La alegerile din 26 mai, peste 240.000 de cetateni, dintre care multi studenti, au votat in Bucuresti pe liste suplimentare. Limitarea numarului de calatorii gratuite le va ridica probleme studentilor la alegerile locale de anul viitor. Putini dintre acestia se vor deplasa la vot, din centrele universitare catre localitatile de domiciliu, pe banii lor. Iata cum PSD se pregateste sa obtina avantaje electorale, ingradind mobilitatea tinerilor care s-au prezentat la vot pentru a sanctiona actuala putere.

Masura restrangerii gratuitatii CFR pentru studenti este cu atat mai ingrijoratoare cu cat numarul absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat este in scadere (in acest an, 3 din 5 tineri care au terminat liceul au promovat examenul de bacalaureat), iar numarul celor care pleaca in strainatate, la studii sau la munca, dupa absolvirea liceului a crescut alarmant.

Ce urmeaza sa mai faca PSD? Oare se vor atinge si de bursele studentilor?", a scris Nicoleta Pauliuc pe Facebook.