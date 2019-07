Liviu Plesoianu sustine ca tara trebuie "eliberata din tentaculele care o sugruma, care nu ii dau voie sa respire si sa-si croiasca propriul drum".



"Cine isi imagineaza ca atacurile in rafala, din toate partile, in acelasi timp, vin din pura intamplare cu doar cateva luni inainte de alegeri - e complet naiv...

Imediat dupa congres, am plecat pret de cateva zile. Am plecat nesecurist. Cand m-am intors, am aflat ca nu mai sunt doar 'omul rusilor', ci si un 'securist ticalos'. Ba mai mult decat atat, am inteles ca am si 'numele de cod Romeo'.

Pe langa faptul ca cine scrie aceste mizerii despre mine ar trebui sa aiba numele de cod 'PsihoPuPu', e evident ca mesajele sunt concepute intr-un centru de comanda si ca li s-a dat drumul imediat dupa congres. ...Ceea ce inseamna doua lucruri: ca le stau ca un ghimpe in coaste multor politruci (atat din PSD, cat si din celelalte partide), multor securisti si multor vorbitori de alte limbi si ca baietii de... serviciu cunosc sondajele reale in ce ma priveste, ceea ce a inceput sa genereze 'ingrijorare' in Sistem.

In afara de mine, intrebati-va daca mai exista macar UN SINGUR om care si-a anuntat intentia de a candida si asupra caruia sa fi fost pornita in aceste saptamani o campanie atat de puternica... Raspunsul va va face sa intelegeti exact FRICA din SISTEM! Frica lor de dumneavoastra si de capacitatea mea de a actiona ca factor de coagulare... Frica lor de milioanele de picaturi care ar putea constientiza ca impreuna formeaza un ocean...

Dar nu-i nimic. Urmeaza pe aceasta pagina un serial in care voi dezosa toata propaganda securista, episod dupa episod, bob cu bob, strat dupa strat. Tara asta trebuie odata ELIBERATA din tentaculele care o sugruma, care nu ii dau voie sa respire si sa-si croiasca propriul drum!

Fie sa FIM!

P.S. Chiar inainte sa termin de scris, mi-a semnalat un prieten a treia directie de atac. Nu sunt doar "omul rusilor", nu sunt doar "un securist ticalos, cu numele de cod Romeo", ci si un soi de "anticrist", pentru ca au descoperit ei niste carti la care am contribuit la.. 17 si la... 18 ani. ...Sunteti prosti rau, securistilor! :))) Ati calcat grav in strachini cu asta. Eram absolut convins ca veti veni cu acest mega-fas. Si va voi ajuta cu cea mai mare placere sa va faceti de ras! In urmatorul episod din serialul 'FRICA de PLESOIANU'...", a scris Plesoianu pe Facebook.