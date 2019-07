Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a iesit, miercuri, de la intalnirea cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la scurt timp de la debutul acesteia, afirmand ca modul in care se poarta discutiile este "absolut inadmisibil".



Primari si presedinti de consilii judetene s-au intalnit, miercuri, cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre situatia bugetelor locale si sumele pe care le-ar putea primi la rectificarea bugetara.

Robert Negoita, care este si presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, a fost nemultumit de aceasta intalnire si a plecat de la discutii dupa un sfert de ora.

"Promisiunea pentru acest Guvern si acest ministru de Finante - vorbe goale, vorbe in vant. Valoarea lor - zero. Nu sunt capabili sa isi respecte angajamentele si ne mint pe toti. Este pur si simplu inadmisibil si vreau sa va spun ca eu la asa ceva nu pot participa, de aceea am si iesit. Si ca sa va spun care este nivelul de bataie de joc, haideti sa va spun cu ce au inceput. La Abrud au rezolvat problema, erau vreo 19 lei, o vanzare de anul trecut, care nu se mai regaseste anul asta si au rezolvat problema celor 19 lei. Cu asta au inceput. Si la Runcu, am aflat ca e o comuna care se numeste Runcu, nu au probleme cu incasarile, deci nu toata lumea sta prost. Daca acesta este guvern serios si daca acesta este ministru de Finante, dati-mi voie sa imi fie jena de situatia in care suntem", a declarat Robert Negoita, la iesirea de la discutii, potrivit News.ro.