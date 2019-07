Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca nu ar trebui torturati copiii cu olimpiade si note de 10, ci ar trebui sa aiba personalitate si sa gandeasca critic.



"Sunt perfect de acord cu asta. Copiii sunt ok. Nu ii torturati cu olimpiade si note de 10. Copiii trebuie sa aiba personalitate, sa fie sociabili, sa gandeasca critic, cateodata e bine chiar sa intre in conflict cu scoala. Pentru ca in viata - lucrurile astea sunt mult mai importante.

Pot reusi chiar daca nu isi iau bacul din prima. Tocilarii nu sunt cei care reusesc. Sunt cei care devin depresivi si frustrati cand ajung sa fie adulti. Asa ca - ajutati copiii sa creasca frumos, nu sa ia note de 10 invatand mecanic", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.