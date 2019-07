Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a spus ca Viorica Dancila este primul sef de guvern care-si ataca functionarii din subordine si se distanteaza de ei.



"Ieri, cand prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat bilantul Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, am ales sa nu iau cuvantul pentru ca nu aveam nimic bun de spus despre acest prim-ministru si nici nu voiam sa o fac de ras in plenul Parlamentului European. Dar iata ca a reusit sa se faca singura de ras. Dupa ce multa lume a apreciat performanta functionarilor si a diplomatilor romani, Viorica Dancila a reactionat extrem de virulent spunand: "nu functionarii si diplomatii Romaniei au realizat Presedintia. Presedintia a fost condusa de Guvernul Romaniei. La fiecare reuniune, ministrul a prezidat lucrarile, a fost o foarte buna cooperare...".

Am sa-i transmit doamnei Dancila urmatoarele lucruri:

1. Doamna Dancila este primul sef de guvern care-si ataca functionarii din subordine si se distanteaza de ei. Rolul prim-ministrului este sa apere functionarii competenti. Pentru PSD, orice functionar competent, orice diplomat competent este un dusman. Ei isi apara doar clientela de partid.

2. Doamna Dancila, ce prioritati politice majore au reusit sa puna ministrii dumneavoastra pe agenda Uniunii Europene? Ce vizite de succes in numele Romaniei a facut ministrul Melescanu in tarile membre ale Uniunii Europene si in afara Uniunii?

Cand au facut cinste ministrii romani, cand Petre Daea a vorbit despre cormorani in piscine, cand Teodorovici a vorbit despre prioritati inexistente? Ce au reusit sa obtina pentru Republica Moldova? Nimic.

O spun foarte clar: Guvernul Dancila nu a reusit sa puna nicio prioritate pe agenda Uniunii Europene. Singurul lucru care s-a reusit a fost gestionarea afacerilor curente si acest lucru nu s-a facut de catre ministri, ci de catre functionari si diplomati. Iar cel mai mare succes al Presedintiei romane a fost Summitul de la Sibiu, gestionat in exclusivitate de presedintele Iohannis, Guvernul neavand niciun rol", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.