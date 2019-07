Fostul premier Adrian Nastase sustine ca este din ce in ce mai evident ca PSD nu poate castiga alegerile prezidentiale, de aceea liderii partidului ar trebui sa se concentreze pe alegerile locale si parlamentare din 2020.



"Nu s-a demarat o analiza din timp, o analiza care sa gaseasca un candidat bun. S-a lansat un soi de licitatie sa se inscrie in cursa cine dracu o vrea. Sa gasesti un candidat este usor, dar important este sa gasesti pe cineva care sa poata coagula voturi in turul II, voturi din alte zone decat PSD, sa aduca din zona tinerilor, din zona diasporei. Nu s-a facut asa ceva si este din ce in ce mai evident ca PSD nu poate castiga aceste alegeri.

Ceea ce s-a intamplat in 26 mai arata ca partidul a pierdut o parte dintre votantii traditionali si nu au reusit sa faca studiile necesare pentru a gasi tipurile de mesaje adresate tinerilor, corporatistilor, altor categorii de electorat. Nici acum nu vad ca se incearca acest lucru.

Sunt trei obiective pentru urmatoarele 18 luni: prezidentiale, locale si parlamentare. Acum trebuie stabilit care dintre ele este mai important. In momentul de fata este aproape evident ca este foarte greu sa castigi alegerile prezidentiale cu un candidat al PSD (...).

Este de datoria celor din PSD si ALDE sa gaseasca o solutie inteligenta. PSD nu se poate pregati pentru alegerile prezidentiale, de aceea obiectivul trebuie sa fie pastrarea guvernarii si pregatirea pentru alegerile locale si parlamentare", a declarat Adrian Nastase la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.