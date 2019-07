Reactia lui Carmen Avram, dupa ce europarlamentarul PLUS, Dragos Tudorache, a criticat Guvernul in plenul Parlamentului European, marti, cand s-a facut bilantul presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul UE.



"Era o atmosfera festiva, doamna premier a avut un speech foarte bun, lumea era relaxata si, dintr-o data, a aparut acest domn, Tudorache, care a stricat complet starea tuturor, a inceput sa dea cu biciul in Guvern si-n Romania, pentru ca toti ceilalti vorbisera foarte frumos despre noi, despre cat de multe s-au reusit in aceste sase luni si vine acest domn care minimalizeaza importanta Guvernului si reduce totul la functionari. Eu pot sa confirm ca functionarii care au fost aici si au lucrat in timpul presedintiei sunt absolut exceptionali, dar sa minimalizezi ce s-a facut si importanta Guvernului... a fost jenant, stanjenitor, rusinos, dar este o continuare fireasca. Incepem sa ne obisnuim, din pacate, incepe sa devina rutina si nu mai e o exceptie.

L-am auzit pe Ciolos spunand ca isi doreste foarte tare sa uneasca tot grupul de romani de la Bruxelles si sa lucram impreuna si, pe de alta parte, iata exista aceasta pozitie jenanta" a spus Carmen Avram la Antena 3, citata de Stiripesurse.ro.