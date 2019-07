Analistul politic Stelian Tanase sustine ca batalia pentru prezidentiale s-ar putea da intre Viorica Dancila si Gabriela Firea.



"VV Dancila a poftit-o la cabinetul ei de dimineata pe Carmen Dan si i-a spus ca o va demite in cursul zilei, dar ca ar fi mai bine sa demisioneze de buna voie. Dupa o repriza de taceri si lacrimi, Carmen Dan nu se astepta la asa ceva, a inceput negustoria, ca la piata. Problema in chestie a fost soarta celei care a condus represaliile din 10 august 2018 la ordinele preaiubitului Liviu Dragnea, fac-totum in acea vreme la PSD. Pina la urma cele „doua mari doamne ale politicii romanesti” s-au inteles. Dosarele ramin secretizate, iar fosta ministreasa nu va fi deferita justitiei. A fost prima repriza jucata ca la sah de VV Dancila ieri.

A doua mutare, pion d2-d4, a fost decapitarea lui Teodor Melescanu

Si unul si altul pietre de moara de gitul guvernului. Si unul si altul dintre cei ramasi fara fotoliu a spus ca nu are ce sa-si reproseze si ca pleaca din minister cu fruntea sus. Normal, obrazul e gros. Revansa acestui simultan de sah a venit la CEx. Gabriela Firea, primarul pagubos al Bucurestiului, a venit dupa multa vreme la sedinta si s-a repezit in ciuful tapat al sefei de partid&guvern. Tema atacului – si ea vrea la Cotroceni. Firea a parut enervata de faptul ca VVDancila s-a razgindit. A zis iintii, si de repetate ori, ca nu vrea sa intre in cursa prezidentiala. In ultimul week-end a dat-o la intors. A zis ca daca partidul i-o cere, se va supune si va candida pentru presedintie. Aha! Cum Firea se viseaza de mult la Cotroceni, ca prima doamna a tarii, scandalul era inevitabil. Si abia e la inceput. Acum avem la PSD doi candidati determinati – VV Dancila si Gabriela Firea. Vor sari fulgii…

Ce sanse au cele doua? Firea sta mai bine in sondaje. Imagine VV Dancila e modesta spre inexistenta, ca si intentia de vot pentru ea. Dar VV Dancila are bugetul tarii pe mina, e premier, deci toata administratia ii ciuguleste din palma. Masinaria de vot a PSD ar lucra mai harnica pentru ea decit pentru Firea. Firea e mai buna in dezbateri TV, stie sa-si faca imagine. La Primarie nu a facut nimic, dar imagine si-a facut cu prisosinta. Are clanta, e tare in polemici si scandaluri. Are vorbele cu ea mereu, nu ramine fireadatoare daca te iei de ea. Care din cele doua ar intra in turul doi!? La asta trebuie sa raspunda congresul din 3 august alegind numai una sa candideze. Tinta PSD, este turul doi. Nu se pune problema ca PSD sa cistige alegerile prezidentiale. Batalia finala se va da intre Klaus Iohannis &PNL pe de o parte si Dan Barna&USR pe de alta. Stinga va lipsi pentru prima data de la acest turnir.

Ieri am mai aflat ca PSD vrea neaparat un candidat membru PSD, deci Tariceanu este out. Am mai aflat de asemenea ca VV Dancila isi va da demisia daca PSD nu trece in turul doi. Lucrurile sunt ceva mai clare acum. Se apropie toamna, cind totul va trebui transat intr-un fel sau altul", a scris Stelian Tanase, pe blog.