Senatorul PNL, Alina Gorghiu, considera ca in toamna am putea asista la eliminarea ALDE de la guvernare, in cazul in care Calin Popescu Tariceanu insista sa candideze.



"Timpul zboara! Alegerile prezidentiale se apropie, iar PNL e singurul partid cu un candidat cert.

Cred ca este deja tarziu, insa sper sa vedem oferta electorala curand. Daca nu stim candidatii inca, stim altceva cert. Impresia ultimelor zile este aceea ca PSD are pe agenda sa-l scoata pe liderul ALDE de la guvernare daca mai manifesta mare nemultumire si tulbura apele politice. Si cred ca doamna Dancila a facut toate socotelile, ba chiar a spus ca la inceput de septembrie va fi restructurare. Iata ce ocazie minunata sa scapi de ALDE! PSD si ALDE mor incet, dar sigur pe limba lor! ALDE clar nu are viitor politic dupa rezultatele de la europarlamentare. Partidele nu ies din moarte clinica, insa, desi domnul Tariceanu tot da pe surse ca iese de la guvernare daca nu e candidat comun, eu cred ca PSD, in toamna, cu ocazia restructurarii Guvernului, va scoate ALDE de la guvernare daca domnul Tariceanu indrazneste sa candideze", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

