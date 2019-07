Financial Times a facut publica informatia potrivit careia Franta o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European, in conditiile in care avea propriul candidat, pe Jean-Francois Bohnert.



Un oficial francez a spus pentru Financial Times ca, dupa victoria presedintelui francez Emmanuel Macron de luna trecuta in negocierile cu Germania si alti membri UE pe functiile cheie ale institutiilor europene, se asigura un echilibru geografic in ce priveste impartirea institutiilor UE, informeaza Ziare.com. Este citat si Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe, care spune ca Parisul va face anuntul oficial despre sustinerea lui Kovesi in zilele urmatoare. "Guvernul francez va informa Consiliul in viitorul apropiat ca sustinerea este pentru Laura Kovesi si sper ca astfel se va deschide drumul pentru o decizie in aceasta directie", a declarat Ciolos. Potrivit unor surse apropiate discutiilor din Alianta 2020 USR-PLUS, din acest moment mai sunt doar cativa pasi pana cand Kovesi va deveni, si cu sprijinul Frantei in Consiliul Uniunii Europene, procuror-sef european. L'entourage d'Emmanuel Macron confirme le deal : lâchage du candidat français et soutien de la candidate roumaine "pour assurer un équilibre géographique des postes" et "marquer notre engagement pour l'Etat de droit" https://t.co/fdgkR8SkBI — JB Chastand (@jbchastand) July 16, 2019

