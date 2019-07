Carmen Dan sustine ca premierul Viorica Dancila nu i-a solicitat demisia, dar i-a spus ca "din cele opt ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie sa plece".



Carmen Dan a afirmat, marti, la sosirea la sediul MAI ca isi continua activitatea pana cand portofoliul va fi preluat oficial de succesorul sau.

"Nu comentez in niciun fel precizarile pe care le-a facut premierul Dancila, pot spune doar ca am intrebat daca acea evaluare priveste cumva neperformanta sau vreun criteriu care tine de neindeplinirea vreunui obiectiv de performanta si am fost asigurata ca nu. Atat de dezinformata am fost incat, asa cum ati constatat si dumneavoastra, propunerea pentru acest minister este colegul meu, senatorul Moga, caruia ii urez succes in mandatul pe care il are de indeplinit" a afirmat Carmen Dan.

Ea a precizat ca Viorica Dancila nu i-a cerut demisia.

"Nu mi-a cerut demisia, mi-a spus ca din cele opt ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie sa plece. Urmare a acestei discutii eu i-am pus mandatul la dispozite" a spus Carmen Dan.

Carmen Dan a demisionat, luni, de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.