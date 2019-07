Deputatul USR Cristina Iurisniti transmite o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care ii solicita revocarea din functie a Ministrului de Educatie, Ecaterina Andronescu. Cristina Iurisniti subliniaza in scrisoarea deschisa ca dupa aproape 3 ani de guvernare PSD-ALDE, invatamantul nu a inregistrat nicio evolutie, abandonul scolar a scazut insesizabil, infrastructura curriculara ramane intr-o constanta deriva, iar arhitectura institutionala este sufocata de politizare si incompetenta.



Redam integral scrisoarea deputatului USR Cristina Iurisniti:

"Stimata Doamna Prim-ministru,

Invatamantul romanesc sub guvernarea PSD-ALDE a avut enorm de suferit, in ciuda promisiunilor asumate in Programul de guvernare. Ati asigurat cetatenii acestei tari ca educatia va reprezenta o prioritate, insa politicile publice asumate de Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, au reprezentat piedici in calea reformei sistemului si, mai mult decat atat, au bulversat prin incoerenta si neprofesionalism activitatea educationala din intreaga tara.

In calitate de deputat, membru al Comisiei de Invatamant din Camera Deputatilor, care militeaza pentru o reforma profunda in invatamant si pentru politici coerente si predictibile care sa stimuleze dezvoltarea educatiei romanesti, va solicit sa o demiteti pe doamna Ecaterina Andronescu.

Va prezint in cele ce urmeaza, Doamna Prim-ministru, cateva dintre masurile iresponsabile propuse de Ministrul Educatiei care au decredibilizat guvernarea in domeniul educatiei a PSD-ALDE:

Reducerea numarului de locuri la liceele teoretice in detrimentul cresterii artificiale a locurilor in invatamantul tehnologic si profesional. In dorinta de a repara politica dezastruoasa a Ministrului Andronescu care a desfiintat Scolile de Arte si Meserii, acum, acelasi ministru a taiat fara nicio justificare locuri de la liceele teoretice, redistribuindu-le catre invatamantul profesional, in asa fel incat elevii care obtin note sub 5 la Evaluarea Nationala sa fie admisi in licee tehnologice si scoli profesionale. Cu alte cuvinte, fara sa existe un studiu de impact si o cerere reala, doamna Ecaterina Andronescu a adancit si mai tare prapastia dintre invatamantul teoretic si cel tehnologic si profesional, segregand elevii pe baza notelor obtinute la Evaluarea Nationala.

Eliminarea decontului navetei elevilor din sfera atributiilor autoritatilor publice judetene s-a realizat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Administrativ al Romaniei girata inerent de Ministrul Andronescu. Ne luptam pentru combaterea abandonului scolar si oferirea de sanse egale tuturor elevilor, insa, fara nicio responsabilitate, Ministerul Educatiei a consimtit tacit la aceasta politica dezastruoasa.

Examenele nationale, cu precadere Bacalaureatul, au atins cele mai slabe rezultate din ultimii ani. Situatia dezastruoasa este cauzata si de managementul deficitar al Ministerului Educatiei prin lipsa de reforma centrata pe nevoile si interesele elevilor. Astfel, generatia de acum 12 ani numara 230.000 de elevi care au ajuns in clasa a XII-a cu circa 100.000 mai putini. Ei sunt generatia testelor Pisa din 2015 care au identificat in urma testarilor internationale 40% analfabeti functional in Romania. Inerent situatiei critice, examenul de Bacalaureat a fost promovat din pacate doar de 3 din 5 absolventi.

Declaratiile publice lipsite de responsabilitate, modul netransparent de a emite ordine de ministru care incalca prevederile legislative privind dezbaterea cu actorii implicati in sfera educationala, precum si lipsa unei viziuni reformatoare asupra actelor normative din domeniul educatiei sunt motive temeinice pentru a solicita demiterea Ecaterinei Andronescu de la conducerea Educatiei.

Intr-un domeniu esential, precum cel al invatamantului, este nevoie de oameni cu viziune, adevarati profesionisti care sa cunoasca nevoile reale ale scolii romanesti, care sa isi asume reformele necesare si sa asigure contextul optim cresterii calitatii actului educational.

Dupa aproape 3 ani de guvernare PSD-ALDE, invatamantul nu a inregistrat nicio evolutie, abandonul scolar a scazut insesizabil, infrastructura curriculara ramane intr-o constanta deriva, iar arhitectura institutionala este sufocata de politizare si incompetenta.

Pe aceasta cale, in calitate de cadru didactic si deputat in Parlamentul Romaniei, va solicit stimata Doamna Prim-ministru, sa o demiteti pe doamna Ecaterina Andronescu si sa veniti imediat cu masuri concrete pentru invatamantul romanesc care se afla in deriva de doi ani si jumatate", se arata intr-un comunicat USR.