Vicepresedintele Pro Romania, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat marti ca Pro Romania ar trebui sa desemneze candidat propriu la prezidentiale, dupa ce PSD si ALDE au anuntat ca vor avea proprii candidati.



"Ideea unei aliante Pro Romania-PSD-ALDE a fost lansata de Victor Ponta, care a spus ca, pentru sanatatea vietii politice din Romania, o asemenea alianta ar putea sa duca un candidat in turul doi. Uitati-va cat de grava e situatia social-democratiei romanesti. Nu isi pune problema sa castige prezidentialele, ci sa duca un candidat in turul doi. Aici au dus Liviu Dragnea, Rovana Plumb, Codrin Stefanescu PSD. Ce s-a intamplat, insa, ieri (luni n.r.), ne arata ca o asemenea alianta nu este posibila.

PSD a decis ca merge cu un candidat propriu si apoi vorbeste cu Pro Romania sau cu ALDE, cei de la ALDE au spus ca solutia este Calin Popescu Tariceanu. Ca urmare, ceea trebuie sa faca Pro Romania este sa stea pe propriile picioare, sa desemnam un candidat propriu intr-un termen cat mai scurt. Noi ne propusesem luna septembrie, dar evolutiile sunt foarte rapide si probabil va trebui sa decidem ceva mai devreme si sa ne propunem sa facem un scor care sa ne revalideze in ochii electoratului roman", a spus Tutuianu intr-o conferinta de presa la Targoviste, potrivit G4media.ro.

Vicepresedintele Pro Romania a mai spus ca Sorin Campeanu este prima optiune a partidului si s-a referit si la recentele declaratii pe care le-a facut legate de o candidatura a Gabrielei Firea.

"Cine va fi candidatul nostru? Prima optiune discutata in partid a fost Sorin Cimpeanu, a fost avansata si optiunea Corina Cretu, iar eu in nume personal, ieri (luni n.r.), deci nu am avut o consultare cu partidul, am spus ca sustinerea doamnei Firea candidat independent, pentru ca statutul de primar nu-i permite sa fie membru al Pro Romania, ar putea fi o solutie care sa ne duca in turul doi", a mai spus Tutuianu.