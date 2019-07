Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca "in tot haosul, scandalul si neseriozitatea de pe scena politica in aceasta perioada singura stire cu adevarat importanta, din punctul lui de vedere, este cea referitoare la resursele de energie din Marea Neagra".



"In tot haosul, scandalul si neseriozitatea pe care le vad pe scena politica in aceasta perioada - singura stire cu adevarat importanta ( din punctul meu de vedere) este aceasta referitoare la resursele noastre de energie din Marea Neagra! Pentru ca ne batem joc de toate sansele pentru dezvoltarea economica a Romaniei ( in timp ce imprumutam miliarde de euro cu care distrugem viitorul copiilor nostri)!

In rest vad ca toata lumea vorbeste despre candidati, aliante, functii.

Poate ca este nevoie sa spun inca o data ce credem noi, cei de la ProRomania, ca este important:

1. Un Guvern si o administratie publica restructurate radical - nu de fatada ( foarte bine ca la Interne si Externe se schimba titularii - dar trebuie o schimbare profunda de sistem, nu doar a catorva oameni)

2. O strategie economica total noua si pragmatica de natura sa relanseze investitiile, dezvoltarea si sa ne opreasca din drumul spre faliment pe care mergem cu viteza maxima ( masuri de genul “biletele de tren la studenti” si “taxa de solidaritate” sunt ca aspirina la o boala grava!!!).

3. O echilibrare a scenei politice printr-o noua gandire a ceea ce inseamna politici progresiste de centru stanga , pro europene si pro dezvoltare, iesirea din iluzia ca votul din 26 Mai a fost un “accident” sau “a fost doar contra lui Dragnea”, un candidat la Alegerile Prezidentiale care sa fie cu adevarat o alternativa la Klaus Iohannis si un Guvern competent si performant care sa faca diferenta fata de lipsa de solutii si profesionalism a PNL si USR.

4. ProRomania va merge mai departe pe drumul pe care a pornit - pentru ca am vrut “altceva” si “altfel”, inainte de 26 Mai vedeam la televizor ca nu avem nicio sansa sa facem 5% si ca suntem “aliati” cu Iohannis. Dupa 26 am aflat ca suntem cu USR si Ciolos. Acum, la acelasi televizor vedem ca suntem aliati cu PSD, cu Alde, ca sustinem candidati samd!", a scris Victor Ponta pe Facebook.