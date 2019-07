Uniunea Salvati Romania a comentat intr-o postare pe Facebook propunerea ministrului de finante, Eugen Teodorovici, de a introduce o "taxa de solidaritate" pentru acele pensii speciale care depasesc suma de 10.000 de lei.



"Cu un ochi la gaura uriasa din bugetul de stat si cu celalalt la viitoarele alegeri, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit despre introducerea unei «taxe de solidaritate» pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei.

Ministrul aspirant la statutul de candidat la Presedintie nu a spus, insa, ce nivel va avea taxa de solidaritate. Cum nu a spus nici ca, aplicand-o de la un prag de 10.000 de lei, ea va viza maximum jumatate din pensiile speciale, celelalte ramanand intregi bine mersi.

Pe datele Casei Nationale de Pensii aferente lunii mai 2019, pensia medie a celor 3.790 de fosti magistrati este de 18.180 lei, iar pensia media a celor 1.452 de fosti angajati din sistemul aeronautic civil este de 10.875 lei. In cazul celorlalte categorii - fosti parlamentari, functionari publici parlamentari, membri ai Corpului diplomatic, angajati ai instantelor si parchetelor si reprezentanti ai Curtii de Conturi – pensia medie este sub 10.000 de lei, de unde putem deduce ca sunt mai putini beneficiari peste pragul indicat de Teodorovici.

Ministrul de Finante nu a spus nimic nici despre pensiile de serviciu ale celor care lucrat in sistemul de siguranta publica si in servicii, chiar daca este vorba despre peste 140.000 de beneficiari, iar pensiile sar bine, in unele cazuri, peste pragul de 10.000 de lei.

In plus, sa nu uitam ca PSD si-a descoperit «grija» pentru plafonarea pensiilor speciale dupa ce, in urma cu circa doua saptamani, Guvernul a dat prin OUG pensii speciale primarilor, sefilor de CJ-uri si adjunctilor acestora, pe motiv ca au un «rol complex» si ca activitatea lor impune «un grad sporit de responsabilitate si respectarea si indeplinirea cerintelor cetatenilor»", se arata in postarea USR.