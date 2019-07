Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat luni ca electoratul PSD-ALDE il "valideaza" pe Calin Popescu-Tariceanu drept candidat al acestei coalitii la alegerile prezidentiale.



El a precizat dupa sedinta Biroului Politic Central al ALDE ca in cadrul reuniunii s-a discutat despre candidatura lui Tariceanu la prezidentiale, intr-o "larga majoritate" exprimandu-se dorinta ca acesta sa fie candidatul partidului pentru Presedintia Romaniei.

"De altfel, pot sa va spun, fara sa nominalizez vreun sondaj de opinie, ca ele converg in a indica drept singur contracandidat cu sanse reale de castig pe domnul Calin Popescu-Tariceanu pentru actualul presedinte Klaus Iohannis. Asadar, electoratul coalitiei PSD-ALDE il valideaza pe Calin Popescu-Tariceanu drept candidat al acestei coalitii. Sper ca si colegii nostri din PSD, in virtutea intelegerilor pe care le-am avut, sa ia act de aceasta dorinta a electoratului, nu numai ALDE, ci si PSD. Noi nu ne-am derulat inca toate procedurile interne. Pana la sfarsitul lunii vom avea o astfel de procedura, in care sa validam candidatura domului Calin Popescu-Tariceanu, de data asta doar din partea ALDE, dar, sigur, cu recomandarea explicita ca si colegii nostri din PSD sa ia act de acest lucru si Calin Popescu-Tariceanu sa fie candidatul intregii coalitii", a afirmat Vosganian, potrivit Agerpres.

Intrebat de jurnalisti despre cazul in care PSD nu-l va sustine pe Tariceanu la prezidentiale, Vosganian a mentionat ca el "merge pe destinul" lui Tariceanu.

"Ne cunoastem de trei decenii si impreuna am avut ocazia sa facem multe lucruri bune in politica, de aceea cred ca un om care a ocupat mai toate functiile importante in stat - deputat, ministru, prim-ministru, presedinte al Senatului - este pregatit pentru a ocupa si functia de presedinte al Romaniei", a spus Vosganian.

El a subliniat ca rezultatul sondajelor indica necesitatea candidatului comun PSD-ALDE

"In PSD vad ca se fac multe nominalizari, unele anecdotice, altele bazate pe ambitii personale, altele bazate pe sustinerea pe care unele sau altele dintre personalitatile partidului o au in randul membrilor lor. Desigur ca PSD are toata libertatea sa-si aleaga propriul candidat. Eu mi-as dori ca aceasta libertate sa aiba drept constrangere intelegerea pe care am facut-o intre PSD si ALDE, care e limpede - rezultatul sondajelor indica posibilitatea si necesitatea candidatului comun (...) Sondajele pe care le avem arata, fara putinta de tagada, ca singurul candidat care e bine pozitionat in raport cu ceilalti si care are sanse reale sa castige cursa prezidentiala e Calin Popescu-Tariceanu. In situatia in care PSD decide sa ignore rezultatul sondajelor si sa incalce intelegerile pe care le-am facut, desigur ca inainte ca PSD sa-si ia decizia va trebui in mod serios sa discutam despre viitorul acestei aliante", a mai afirmat Vosganian.

In opinia sa, cea mai buna formula ar fi sustinerea lui Tariceanu la prezidentiale si din partea PSD, si din partea Pro Romania. "Cred ca cea mai buna formula de a aduna aceste forte de centru-stanga si de centru-dreapta intr-o formula cat mai larg acceptata electoral ar fi sustinerea si din partea PSD, si din partea Pro Romania a lui Calin Popescu-Tariceanu", a mai spus Vosganian.

Tariceanu, a adaugat el, este "cel mai calificat" sa concureze cu Klaus Iohannis

"Observand spectrul posibililor candidati, care e probabil mai larg decat oricand in Romania, Calin Popescu-Tariceanu e singurul care poate transgresa ideologii, care poate transgresa partide si care in turul doi de scrutin ar putea sa coaguleze voturi din foarte mult directii, inclusiv din cele care acum anunta sustinerea pentru Klaus Iohannis", a apreciat Vosganian.

Comitetul Executiv National al PSD a votat luni sa aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale.