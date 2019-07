Vosganian: ALDE ii retrage sprijinul politic lui Teodor Melescanu si o propune pe Ramona Manescu la conducerea MAE



"Aceasta propunere a fost, sa zic asa, rezultatul unei decizii colective aparuta la o evaluare la mai multi membri ALDE cu experienta in politica externa. Ne-am oprit asupra doamnei Manescu din mai multe considerente, pe unele le-am amintit deja. Doamna Manescu este in acelasi timp si reprezentantul al unei noi generatii, este o prezenta care ar putea sa contribuie la ideea ca ALDE are resurse suficiente pentru improspatarea actiunii sale. Si in acelasi timp, desigur, am avut in vedere si faptul ca doamna Manescu a fost parte activa in planul european atunci cand s-a pus problema apararii prestigiului Romaniei", a spus Vosganian, potrivit Stirileprotv.ro.

Purtatorul de cuvant al ALDE a mai declarat ca Melescanu stie deja de aceasta schimbare si se va "supune".

"Domnul Melescanu ne-a transmis ca se va supune deciziei si in principiu a fost prevenit cu aceasta. Asadar pentru domnul Melescanu nu este nicio surpriza. Eu sper sa fie o surpriza placuta ca in timpul intalnirii mai multi colegi s-au exprimat extrem de elogios la adresa domniei sale", a declarat Varujan Vosganian.