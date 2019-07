Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca fara colegii de la ALDE si cei de la Pro Romania PSD nu are sanse la prezidentiale.



"Fara aceste elemente nu avem sanse", a declarat Firea, inainte de CEx, referindu-se la partenerii de la ALDE si partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.

"De putut poate sa candideze PSD si de unul singur, dar pentru a-si maximiza sansele, eu cred ca trebuie desemneze cel mai puternic candidat, cel mai votabil candidat si obligatoriu din punctul meu de vedere o alianta electorala cu ALDE si Pro Romania. 100% merg pentru aceasta alianta.

Am primit mai multe telefoane in care mi s-a reprosat de colegii din tara, in special primari, au cumva sentimentul ca nu vreau sa ma implic, am un procent mare, sunt pe locul unu sau doi la incredere. Am reflectat. In acest context am facut acea declaratie de saptamana trecuta ca particip la discutiile la desemnarea candidatului", a spus Firea, subliniind ca este "deschisa unor discutii, nu spun da sau nu, nu ar fi inteligent sau corect fata de colegii mei, mi-as dori sa fie o discutie reala", potrivit Hotnews.ro.