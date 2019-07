Liderul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a spus ca o remaniere a Guvernului este binevenita in momentul de fata.



"O remaniere a Guvernului in acest moment este binevenita. Cred ca viitorii oameni pe care ii vom pune ministri trebuie sa respecte directia pe care partidul a exprimat-o la Congres. Este un semnal extrem de puternic pe care membrii PSD l-au transmis cand au votat in numar mare si candidatii de pe locul doi. Sunt colegi tineri, care au crescut in acest partid, oameni capabili si de perspectiva.

Sunt mai multe judete care au tineri competenti si bine pregatiti profesional. Si trebuie sa ne uitam si acolo. Asa incepe o reforma sanatoasa in interior si nu cu decizii luate in afara partidului. La fel cum poate ar fi bine sa introducem in statut o regula prin care toti presedintii de organizatii si conducerea de la nivel central sa aiba maxim doua mandate. Astfel, tinerii ar avea o perspectiva clara si reala in interiorul partidului", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.