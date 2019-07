Carmen Dan a acuzat-o pe Viorica Dancila ca a cedat presiunilor presedintelui Klaus Iohannis, care ii ceruse demisia in repetate randuri.



"Doamna Carmen Dan cred ca e dezinformata daca a facut aceasta informatie. PSD nu a cedat niciodata presiunilor presedintelui.

Eu cred ca unii membri ai partidului nostru nu au invatat nimic si daca ies in spatiul public inainte de a vorbi in forul statutar ii va aprecia cineva. Poate ii va aprecia pe cei care vor raul acestui partid, dar eu cred ca atunci cand esti atasat unui partid, cand crezi in acel partid, declaratiile trebuie sa le faci intai in interiorul partidului si pe urma iesi cu declaratii publice. Am cerut fiecarui coleg, fiecarei colege ca sa faca acest lucru. Se vede ca interesul personal pentru unii este mai mare decat intelesul politic", a spus Viorica Dancila, potrivit News.ro.

Carmen Dan si-a anuntat demisia din functia de ministru de Interne inainte de CEX-ul PSD.

Opt ministere ar putea avea sefi noi, pe lista remaniabililor pe care Viorica Dancila o discuta astazi cu social-democratii aflandu-se Carmen Dan, de la Interne, si Teodor Melescanu, de la Externe. In cazul acestuia din urma, seful sau de partid, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat oficial ca va pleca de la Palatul Victoria.