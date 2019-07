Senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu afirma ca in opinia sa, o candidatura independenta a Gabrielei Firea ar putea sa fie sustinuta de Pro Romania. El precizeaza, de asemenea, ca partidul are si varianta Sorin Cimpeanu.



Adrian Tutuianu spune ca Pro Romania isi va desemna candidatul la alegerile prezidentiale din toamna in luna septembrie

"Il vom desemna la inceputul lunii septembrie. Cunoasteti deja ca Victor Ponta a lansat ideea unei candidaturi comune sustinute de PSD, Pro Romania si ALDE, in ideea de a asigura un echilibru pe scena politica nationala (...). Nu stiu daca aceasta propunere a noastra va avea sustinerea celorlalte doua partide. Dupa cum decurg lucrurile, probabil ca vor fi candidaturi separate", a spus Tutuianu la RFI.

Senatorul Pro Romania nu exclude sustinerea Gabrielei Firea, desi partidul sau a avansat candidatura lui Sorin Cimpeanu, fostul ministru al Educatiei.

"N-am nici o rezerva in a va spune ca o candidatura, de exemplu, independenta a doamnei Firea ar putea sa fie sustinuta de Pro Romania.

Eu nu am avut o asemenea discutie si nu pot sa fac o asemenea discutie, atata timp cat nu am convenit ca ar putea fi una din solutii, in cadrul conducerii centrale a Pro Romania. Vom discuta saptamana viitoare care sunt posibilele optiuni si vom accelera procesul de desemnare a candidatului Pro Romania pentru alegerile prezidentiale", a mai spus Adrian Tutuianu.

Chestionat daca l-ar sustine pe Calin Popescu Tariceanu ca si candidat comun Pro Romania-ALDE, Adrian Tutuianu a raspuns: "In urma cu vreo patru-cinci luni de zile si eu si Victor Ponta am spus ca am putea sustine candidatura domnului Tariceanu, cu conditia sa plece de la guvernare si sa nu mai sustina aceasta majoritate".