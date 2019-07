Contracandidatul Laurei Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European, Jean-François Bohnert, a precizat pentru politico.eu ca nu se retrage din cursa.



Candidatul francez a fost contactat de politico si a declarat ca a fost putin mahnit sa citeasca apeluri care ii cereau sa fie un om de onoare si sa faca pasul inapoi. Bohnert a mai sustinut ca nici nu a luat in calcul aceasta varianta, iar procurorii din Germania au anuntat recent, intr-o conferinta de presa, ca ii sustin candidatura in conditiile in care propriul candidat nu are nicio sansa.

"Multa lume ma sustine si stiu ca am experienta necesara. Nu pot sa renunt pentru ca multa lume nu ar intelege", a spus Bohnert, citat de Hotnews.ro.

Potrivit acestuia, parchetul european nu vizeaza doar anchetarea politicienilor corupti, ci investigarea si aducerea in fata justitiei a celor care comit infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, mare parte din munca viitorului parchet va consta in anchetarea celor responsabili de fraude cu fonduri europene.