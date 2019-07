Traian Basescu a declarat duminica, la Romania TV, ca stanga nu va castiga niciodata alegerile prezidentiale in Romania.



"Stanga nu va castiga niciodata presedintia in Romania, pentru ca electoratul de dreapta este majoritar, iar in turul 2 electoratul de dreapta devine solidar cu un candidat, in cazul in care e un candidat de stanga in jurul candidatului de dreapta in competitia electorala.

Deci, stanga nu poate castiga presedintia in Romania. A castigat-o doar cu Ion Iliescu, care a fost un politician absolut special. Dar nu poate castiga stanga, orice propunere ar face Victor Ponta si Tariceanu", a spus Basescu, precizand ca nu stie ce ar putea aduce in plus cei doi fata de ultimele alegeri, citat de Stiripesurse.ro.