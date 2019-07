Primarul PSD al Sectorului 3 Robert Negoita a dat de inteles, in cadrul unei emisiuni de la Digi24, ca Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, era cea care conducea PSD.



"Toata perioada Liviu Dragnea a fost asa. Eu am fost invitat in astfel de intalniri, le-am considerat total neprincipiale si n-am mai participat, ba dimpotriva m-am si pozitionat impotriva lui Liviu Dragnea. Am considerat incorect. Nu am fost niciodata al Scrovistea. Am auzit ca se intalneau acolo si stabileau ce trebuie sa se intample in sedintele oficiale, cele statutare. Erau multi, dar ii chemau asa pe grupuri", a marturisit Negoita la Digi24, citat de Adevarul.ro.

Acesta a dat apoi de inteles ca iubita lui Liviu Dragnea dadea si ea ordine in partid.

"Iubita domnului Dragnea, nu stiu sa fi fost in conducerea partidului, dar am inteles ca era permanent acolo si dadea dispozitii pe acolo. N-am auzit. Repet, n-am fost niciodata acolo", a adaugat primarul.

Negoita a precizat apoi ca Viorica Dancila nu a fost numita premier pentru a conduce si ca un caracter puternic nu ar fi putut supravietui atat de mult sub Dragnea.

"In aceasta situatie sunt pesimist: 1 - cea mai corecta varianta pentru Romania si pentru PSD era ca pe 26 seara PSD sa intre in opozitie. Implementarea normalitatii. 2 - ce echipa este acum la conducerea PSD... doar un argument: doamna Dancila nu a fost pusa prim-ministru pentru a conduce. Tocmai, ca sa nu inteleaga mare lucru. De aceea am si votat impotriva, cu tot respectul. O respect ca om, ca pe mama mea“, a adaugat primarul sectorului 3. „N-ajungi specialist peste noapte. Nu cred treaba asta. (...) O persoana, pentru a fi capabila sa conduca, trebuie sa fie o personalitate puternica, un caracter puternic, ori un caracter puternic nu supravietuia atat sub tutela lui Dragnea. Sa aduc doar un argument mic, sunt atatea argumente mari", a mai spus primarul Sectorului 3.