Jurnalistul Ion Cristoiu acuza lipsa de transparenta a STS in gestionarea votului si acuza frauda la alegerile din 26 mai.



"S-ar fi sters tot de peste zi in momentul in care s-au introdus acele buletine si a doua, foarte importanta, care ar explica de ce tine Klaus Iohannis ca si la prezidentiale sa fie referendum, deoarece referendum la prezidentiale nu aduce voturi, ca oricum sunt prezidentialele: e mult mai usor de falsificat.

Decizia ca softul ala sa treaca la STS a fost a domnului Dragnea, asa am inteles. STS este institutie militara. Nu raspund. Ati vazut vreo conferinta in care sa raspunda? Sa raspunda aia de la STS: Cristoiu bate campii. Tot ce facem acum, tot ce spune opinia publica, toate strategiile partidelor se bazeaza pe un fals (...) 26 mai a mai avut un efect: a introdus conspiratia tacerii la electoratul PSD. Eu n-am nimic cu Liviu Dragnea. Eu as scrie o carte despre operatiunea la care si-au dat mana forte greu de imaginat. Demonizarea lui Dragnea, plasarea in jurul lui a unor oameni care l-au intoxicat inclusiv ca va fi achitat. Si-au dat mana lideri PSD, servicii interne, externe, institutii ale statului. De data asta trebuie sa scapam de el, sa il luam cu duba" a afirmat jurnalistul, la Antena3, citat de Stiripesurse.ro.