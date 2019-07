Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea Europeana in doi ani.



"In primele sase luni, Guvernul a imprumutat (...) aproape 10 miliarde de euro. Daca ar pastra acest ritm de imprumut, ar insemna ca pe an ar trebui sa imprumute 20 de miliarde de euro, ceea ce inseamna ca, daca se ajunge la un asemenea ritm de creditare a cheltuielilor bugetare, depasim nivelul de indatorare mediu de la nivelul Uniunii Europene imediat, in doi ani de zile. Ceea ce este grav este ca aceste imprumuturi nu se fac pentru a finanta obiectivele care sa asigure dezvoltarea economica (...), acesti bani sunt imprumutati pentru a plati cheltuielile bugetare (...), cheltuielile curente ale statului, pensii, salarii, nu investitii. Pentru ca, daca ne uitam la cheltuielile de investitii, vom vedea in continuare ca cenusareasa cheltuielilor bugetare o reprezinta investitiile publice", a declarat Orban duminica, la B1 TV, citat de Stiripesurse.ro.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Ludovic Orban, UE, imprumut

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×