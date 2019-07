Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a spus, intr-un interviu pentru BBC, ca Guvernul nu a sustinut-o in candidatura sa pentru sefia Parchetului European, dar acest lucru nu e important.



"Am incercat sa-mi fac treaba cat mai bine. Am fost procuror timp de 24 de ani. Am 46 de ani, deci jumatate din viata am fost procuror. Toate cazurile au fost importante pentru noi. Dar trebuie sa spun ca, in cei cinci ani cat am condus DNA, am investigat peste 68 de inalti oficiali, ministri, fosti ministri, 39 de deputati si senatori, secretari de stat, primari, presedinti de consilii judetene. Toate aceste cazuri au fost importante. Am investigat oameni pentru ca erau functionari publici, nu pentru ca erau membri ai unui partid.

Guvernul nu mi-a sustinut candidatura (pentru postul de procuror-sef european - n.red.), dar nu este important pentru mine, nu am asteptat ajutorul lor, nu am dorit ajutorul lor. Pentru mine, cazul lui Liviu Dragnea a fost unul ca toate celelalte. Pot spune ca in aceasta pozitie exista tot timpul riscuri, pentru ca am investigat oameni care aveau pozitii inalte, am investigat oameni care erau bogati, aveau bani si reactia era mai puternica decat de obicei. Am primit amenintari, a fost o companie acum doi ani, care a fost angajata sa ne hartuiasca pe mine si familia mea. Valoarea contractului era in jur de un milion de euro. Oamenii care au platit pentru acest contract sunt inca liberi.

Daca vorbim despre coruptie in Romania, trebuie spuse cateva lucruri importante: cu 12 ani in urma, coruptia era un fenomen generalizat, era obisnuit ca cineva sa dea mita functionarilor publici. Dar dupa ce am devenit membri UE, lupta anticoruptie a inceput cu adevarat in Romania, mentalitatea s-a schimbat. Cu doi ani in urma, cand Guvernul a incercat sa modifice legislatia pentru a dezincrimina infractiuni precum abuzul in serviciu, au avut loc proteste ample in Romania. Peste o jumatate de milion de oameni au iesit in strada pentru a sustine statul de drept, pentru a sustine lupta anticoruptie. Asta arata ca mentalitatile in Romania s-au schimbat. Sper ca activitatea noastra, a echipei de la DNA, a avut un rol important in aceasta schimbare", a declarat Laura Codruta Kovesi pentru BBC, citata de Ziare.com.