Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca "absolut" ar castiga un tur al doilea al alegerilor prezidentiale, daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis.



"Absolut si va spun si de ce. In primul rand, eu sunt foarte curios cum isi va justifica presedintele cei cinci ani de mandat. Nu vad prea multe realizari la capitolul acesta in ceea ce il priveste pe presedinte. Voturile in momentul de fata, chiar daca presedintele este pe primul loc in sondaje, voturile nu au fost date niciunui candidat si depinde numai de noi sa gasim candidatul care sa vina cu propunerile pe care romanii le asteapta pentru a contura o adevarata alternativa la actualul presedinte", a afirmat Tariceanu, la Antena 3, intrebat daca are incredere ca va castiga un tur doi la prezidentiale cu Iohannis, citat de Stiripesurse.ro.

Liderul ALDE a mentionat ca e o diferenta intre ceea ce asteapta electoratul cand voteaza la europarlamentare comparativ cu asteptarile la prezidentiale.

"La europarlamentare si in Romania ca si peste tot in loc sa domine subiectele europene domina subiectele de politica interna. S-a intamplat la noi la fel. La alegerile prezidentiale, cel putin din ce imi aduc eu aminte la ultimele alegeri, totusi a existat o dezbatere in care a contat si oferta pe care au facut-o candidatii", a conchis Tariceanu.