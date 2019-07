Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in cazul in care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidentiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care il conduce va cauta o alta formula de alianta.



Intrebat daca ar exista sanse ca USR sa intre in turul al doilea, in conditiile in care votul ar fi divizat in actuala coalitie, pentru prezidentiale, liderul ALDE a raspuns:

"Da, am spus acest lucru. Exista nu sanse, exista riscul ca noi sa nu avem un candidat in turul doi si sa poata intra cei de la USR. Este un pericol pe care eu nu l-as minimaliza, dar care am impresia ca unii din PSD nu il vad.

Absolut. Da, acest lucru vi-l spun fara doar si poate (intrebat daca va candida la prezidentiale - n.r.). Impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru, dar aceasta candidatura ar fi mult mai util sa aiba o sustinere cat mai larga, adica sa fie din partea PSD-ALDE si poate mult mai mult. Am vazut ca exista dorinta din parte partenerilor nostri de a avea o candidatura cat mai puternica si cred ca o candidatura comuna. Daca nu vom reusi sa avem un candidat comun cu PSD, sigur dupa 23 iulie vom configura o alianta care sa aiba sanse. Da, voi vedea daca putem gasi o alta formula de alianta care sa ne creasca sansele. Poate sa insemne Pro Romania, da.

Convingerea mea este ca daca vom merge cu mai multi candidati, atunci riscurile legate de a nu ajunge in turul doi sunt foarte mari si candidaturile separate, daca le vom hotari asa pot sa aduca in campanie o anumita stare de tensiune. Nu cred ca va iesi mai intarita coalitia din alegerile prezidentiale", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, duminica seara, la Antena 3, citat de Hotnews.ro.