Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca a avut o discutie informala cu cei din ALDE si au decis ca ministrul de Externe Teodor Melescanu sa fie remaniat



"Am discutat cu mai multi colegi din conducere intr-o maniera informala si maine (luni - n.r.) voi avea o reuniune a Biroului Politic in care voi propune remanierea ministrului de Externe. Cred ca perceptia despre ministru ii afecteaza capacitatea de lucru, cat si in cadrul Guvernului.

Il apreciez pe Teodor Melescanu, insa amandoi stim cat e de greu sa lupti impotriva perceptiei publice. Am avut o discutie cu el pe acest subiect. La sedinta de luni, la care nu voi fi prezent, pentru ca sunt in concediu, colegii mei vor stabili. Avem cativa candidati si colegii mei vor alege unul dintre acesti candidati. Colegii mei vor anunta dupa sedinta Biroului Politic", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, duminica, la Antena 3, intrebat daca e dispus sa remanieze unul sau doi ministri ai ALDE, citat de Hotnews.ro.