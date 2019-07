"In momentul de fata lucram la o prima masuratoare, incercam sa vedem unde exact ne situam. Sa nu uitam ca am pornit de la o notorietate aproape de zero, insa, ceea ce este extrem de incurajant este feedback-ul primit in numai doua sau trei saptamani si faptul ca oamenii ma recunosc pe oriunde merg, vin la mine si imi promit ca ma vor vota. Asta imi da incredere ca deja am urcat in preferinte, deja existam. Asta e important, existam. Suntem pregatiti trup si suflet sa urcam in topul preferintelor", a spus Ramona Ioana Bruynseels la DC News.

Ramona Ioana Bruynseels este candidatul umanist pentru alegerile prezidentiale si a fost nominalizata cu voturile unanime ale celor 700 de delegati prezenti la Congresul din 8 iunie, 2019.

Ea este absolventa a Universitatii Harvard si a fost secretar de stat pentru competitivitate in relatia cu SUA si ulterior consilier de stat pentru Mediul de Afaceri.