Premierul Viorica Dancila a declarat, la Teleorman, ca majoritatea filialelor s-au exprimat pentru un candidat din interiorul partidului, la alegerile prezidentiale.

"Este foarte important ca organizatiile sa sustina candidatul, pentru ca trebuie sa avem judete care se implica. E important sa aiba sustinerea organizatiilor pentru ca pot sa solicit filialelor judetene un anumit procent pentru PSD. In localitatile in care am participat, marea majoritatea si-au dorit un candidat din interiorul partidului.

Daca in cadrul partidului se va considera ca aceasta e solutia cea mai buna, nu o sa fac un pas in spate, dar daca va exista un alt candidat care sa stea bine in sondaje il voi sustine cu toata forta mea de premier si presedinte de partid", a declarat Viorica Dancila, potrivit Mediafax.

Intrebata daca a vorbit cu Gabriela Firea despre o posibila candidatura a acesteia, Viorica Dancila a precizat: "Nu am discutat cu Gabriela Firea despre aceasta candidatura pentru ca nu mi-a spus de intentie. Am vorbit cu ea si i-am urat la multi ani".