Europarlamentarul PNL Rares Bogdan l-a sfatuit pe Dan Barna, ales prezidentiabilul USR, sa introduca in discurs referinte si la filmele "Dacii" sau "Mihai Viteazul", pentru ca mesajul sau sa ajunga la macar 40% din populatie, sa nu se rezume doar la "Matrix", "Star Trek" si "Game of Thrones", scrie Mediafax, potrivit Hotnews.ro

"Ca sa-i reuseasca sa ajunga macar la 40% din populatia Romaniei sa introduca macar filmul «Dacii» sau filmul «Mihai Viteazul» sau macar «Septembrie in flacari». Consultantii dansului ar trebui sa il ia mai din scurt si sa-l invete, ca Dan e un baiat inteligent si invata repede. E ca un burete, deci sa ii spuna «Dane, vezi ca nu trebuie sa te adresezi doar la 15-20%. De data asta, ai nevoie de mai mult ca sa nu te faci de ras la prezidentiale».

Oricine va fi, e normal ca Alianta sa scoata un candidat, dar nu trebuie sa arzi etape. Trebuie sa stii sa iti vezi lungul nasului si sa nu incerci sa iti sari multe trepte, pentru ca iti rupi picioarele. Noi avem un om care a fost premier si a incercat sa castige Presedintia ceva mai repede decat trebuia sa candideze si a pierdut iremediabil, iar astazi se afla la un scor foarte mic cu partidul domniei sale.

Dan Barna, care e un politician care poate pe viitor sa reprezinte lucruri in Romania, ar trebui sa inteleaga ca cineva il impinge din spate si isi rupe nasul. In fata lui Klaus Iohannis nu poate astazi castiga. Klaus Iohannis in fata lui Dan Barna este diferenta dintre New York si Roman. Deci va castiga usor Klaus Iohannis, dar sigur e bine pentru ca e bine sa inveti. De la un om cum e Klaus Iohannis, in discutiile televizate, in discursuri, urmarindu-l, incercand sa il copiezi sau incercand sa fii mai bun ca el poti sa inveti foarte mult. Deci e un profesor foarte bun", a spus Rares Bogdan, sambata seara, la Romania TV.