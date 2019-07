Jurnalistul Ion Cristoiu il acuza pe presedintele Iohannis pentru insistenta de a cupla un nou referendum cu scrutinul prezidential datorita posibilitatii de fraudare a alegerilor cu ajutorul unui soft.

"STS este o organizatie militara, las la o parte faptul ca nu vad de ce e militara, adica militarizata. Militarizata inseamna cu ordine, acolo se asculta, ordinele nu se discuta pentru ca este militarizata si inseamna lipsa de transparenta, da? Secretul militar. Daca acest soft ar trece in administrare la orice institutie civila, inclusiv la AEP (...) devine transparenta (...). Sa va spun, de exemplu, ca o informatie pe care ei o ascund faptul ca inainte de a introduce rezultatele, buletinele, ei au sters totul. Tot ce a fost peste zi a fost sters. Pe motivul ca e prea incarcata memoria, calculatorul. (...) tot ce softul a administrat peste zi, prezenta, in unele locuri chiar si rezultate partiale, s-a sters. (...) ei n-au mai scos niciun backup si au sters totul (...) ca sa poata sa fraudeze", a sustinut Ion Cristoiu, potrivit Stiripesurse.ro.

Analistul politic a explicat si motivul pentru care s-a recurs la stergerea datelor: PSD sa obtina un scor prost pentru a-l putea elimina pe Liviu Dragnea de pe scena politica.

"Au dorit sa fraudeze pentru ca voiau sa-l rada pe Dragnea, de aici a fost singura chestiune. A fost o operatiune uriasa pusa la cale de STS si de servicii, cum vreti, interne, externe, si anume ca Dragnea... ca PSD-ul sa obtina un scor foarte prost, pentru ca daca obtinea un scor cat de cat normal, domnul Dragnea, poate ca si decizia judecatorilor era in sensul asta. De ce are interes Klaus Iohannis sa puna referendumul odata cu prezidentialele, cu primul tur sau al doilea tur? Pentru ca in momentul in care apar doua, am inteles, doua teme, e foarte usor de manipulat acest soft. Asa spun unii, sa ne raspunda la aceasta acuzatie (...) am inteles ca e o posibilitate, nu stiu, nu pot sa-mi dau seama din punct de vedere al softului. Nu se mai incheie... Hai sa va spun urmatorul lucru, domnul Iohannis insista ca referendumul sa fie ori la primul ori la al doilea tur. Dar eu spun acest lucru, insistenta lui tine de soft, tine de frauda (...) pentru ca a dat posibilitatea unei fraude. Eu am dreptul sa fiu suspicios cata vreme STS-ul este izolat in secretul militar", a declarat Ion Cristoiu.