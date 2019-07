"Cea ce se intampla in ultima perioada ma face sa cred ca nu am cum sa obtin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din tara la momentul Congresului PSD, moment in care se va lua o asemenea decizie si mie greu sa cred (...). Eu nu ma retrag niciodata dintr-o functie, dintr-o cursa, eu nu plec niciodata dupa ce m-am asezat la linia de start, sa ma ridic, sa intorc spatele, sa spun: ma retrag ! Dar, acum e imposibil sa cred, dupa ce CEX-ul a luat decizia revocarii mele din functia de lider de grup al senatorilor PSD, o luna mai tarziu, pe baza de masuratori de intentii de vot si de popularitate, de cota de incredere, decide sa ma sustina pentru functia de presedinte al Romaniei" a spus Serban Nicolae.

El a subliniat ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa-si asume clar candidatura, nu doar prin declaratii de conjunctura.

"Toate declaratiile din ultima vreme intra in cea ce eu am numit politica momentului, politica de oportunitati, de conjunctura. Mi-e greu sa fac socoteli in termenii acestia, pentru ca, repet, vorbesc de functia de presedinte a Romaniei. (...) Mi-e greu sa ma incadrez in limite conjuncturale, in limite de moment, de imagine, de politica adaptata clipei. Eu cred ca declaratia doamnei Dancila ar trebui gandita in cheia in care, daca tot este liderul autoritar al PSD, ar trebui sa-si asume aceasta candidatura, dar nu din perspectiva faptului ca partidul i-o cere pentru ca functia de presedinte presupune mai degraba rolul de locomotiva si nu de vagon impins din spate, de vagon care merge in directia care te duce valul sau impingatorul. Dimpotriva! Ar trebui sa fie omul care da directia, care da forta, care arata drumul cel bun si care isi atrage sprijinul si suportul celorlalti, iar atunci candidatura, din punctul meu de vedere, ar trebui regandita in acesti termeni. Nu poti sa fii convingator daca transmiti imaginea ca o faci de nevoie, pentru ca ti-o cer altii! Pentru ca esti impins de la spate si n-ai incotro si trebuie sa mergi in directia respectiva" a declarat Serban Nicoale.

Senatorul social-democrat a mai aratat ca nu vede posibila o candidatura comuna a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, din partea PSD si ALDE.

"In cel priveste pe domnul Tariceanu, pot sa-l inteleg politic. Este nivelul unui partid mic, este totusi un lider politic de prim-plan, mult mai important decat propriul partid, dar o cooperare pe deplin loiala ar fi de pus in discutie ca un candidat bun, cu sustinerea mai multor forte politice, sa fie gandit in primul rand ca provenind din cel mai important partid. Daca discutam de un candidat comun PSD-ALDE, eventual si cu sustinerea PRO Romania sau altor partide de orientare sociala, de orientare centru sau centru-stanga, social-liberale, nu inseamna neaparat ca trebuie sa fie candidatul altuia. Trebuie sa pui in discutie ca cel mai bun candidat trebuie sa fie sustinut si sa iei in considerare oferta care ti-o face cel mai important partid intr-o asemenea alianta sau coalitie electorala. Nici un moment nu am auzit (...) ca domnul Tariceanu sa spuna: da, este gata sa sustina un candidat comun, provenit din randurile PSD. E adevarat ca are tot dreptul sa se considere un politician de prim-rang, iar PSD nu a identificat o persoana anume sa spuna, eu am chip, nume, prenume, identitate, iar in momentul in care PSD alege o persoana identificabila, atunci putem face comparatia" a spus Serban Nicolae.

Fostul lider de grup al PSD din Senatul Romaniei a admis ca un candidat comun ar putea conduce spre pierderea voturilor, iar in cazul pierderii alegerilor prezidentiale, PSD ar putea avea o problema de identitate politica.

"Foarte multi isi pun problema ca un candidat comun, chiar la primul tur, ar putea evita ca faramitarea voturilor din aceasta partea a spectrului politic sa-i duca pe toti candidatii mai jos de locul trei. Si in finala sa intre actualul presedinte si cu un reprezentant al USR-PLUS sau tot a zonei de dreapta. Din punctul meu de vedere, nu se gandeste in termenii acestia. PSD nicio secunda nu isi poate permite, din postura din cel mai important partid al Romaniei, sa sustina un candidat care sa nu intre nici macar in finala. E atat de nefiresc, incat nici nu mai are rost sa discutam. In secunda in care PSD nu are un candidat in finala prezidentiala, incepe sa se indeparteze grav nu numai de la suportul electoral, chiar de la identitatea proprie si de la valorile pe care le-a promovat in ultimii 30 de ani in politica" a afirmat social-democratul.

Senatorul PSD a opinat ca, pentru a castiga alegerile prezidentiale, e nevoie de o noua regrupare politica

"Pentru a recastiga functia de presedinte a Romaniei, avem nevoie sa regrupam toate fortele, sa lasam la o parte micile disensiuni sau micile dispute intre liderii politici ai PSD si sa facem sa functioneze din nou totul ca un ansamblu omogen bine articulat, bine uns in care toate fortele sunt subsumate unui obiectiv de etapa foarte important. Functia de presedinte nu e un premiu, nu e o recompensa, ci este un fundament pe care politica romaneasca poate fi asezata pe o directie foarte solida, foarte corecta si cu perspective pozitive reale" a mai spus Serban Nicolae.

In context, el a adaugat ca e posibil ca o parte dintre cei care doresc sa candideze pentru functia de presedinte al Romaniei sa nu cunoasca obligatiile acestei functii importante in stat.

"In ceea ce-i priveste pe ceilalti colegi din interiorul PSD, e posibil ca ei sa nu aiba o imagine completa si corecta asupra cea ce inseamna functia de presedinte si ce responsabilitati incumba o asemenea functie. Esti reprezentantul statului si ar trebui sa ai capacitatea de a trage dupa tine societatea romaneasca, tara, intr-o directie corecta, sa ai capacitatea de ai convinge ca directia este buna si sa te urmeze, sa te sustina, sa vina la randul lor ceilalti coechipieri, ceilalti actori politici importanti din tara, cu propria contributie. Esti comandantul fortelor armate intr-un stat membru NATO, intr-un stat care trimite trupe sub comanda comuna in diverse teatre de operatiuni, participa acolo cu toate riscurile unei operatii de razboi. Toate aceste lucruri fac ca functia de presedinte a Romaniei sa fie nu numai una foarte serioasa, ci cea mai importanta demnitate a statului roman" a declarat Serban Nicolae.